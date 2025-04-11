Спецпосланник Трампа предложил разделить Украину по Днепру

В колонке для The Times спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог изложил спорный план урегулирования украинского конфликта, проведя исторические параллели с разделом Берлина в 1945 году, пишет РБК .

Американский генерал предложил создать в Украине зоны влияния по аналогии с послевоенной Германией, где западная часть страны отошла бы под контроль коалиции западных государств, а восточная — осталась в сфере российских интересов.

Келлог обосновал свою позицию тем, что Украина обладает достаточной территорией для размещения контингентов разных стран без прямой конфронтации между ними. В качестве естественного разграничителя предлагается использовать реку Днепр, вдоль которой может быть создана 15-километровая демилитаризованная зона. Такой подход, по мнению автора, позволит зафиксировать режим прекращения огня и избежать дальнейшей эскалации.

При этом политик признал, что российское руководство во главе с президентом страны Владимиром Путиным может не принять это предложение.

Эксперты отмечают, что озвученная идея фактически предполагает закрепление нынешнего статус-кво и признание российского влияния на восточных территориях. В Киеве подобные инициативы традиционно встречают резкую критику.

Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф рекомендовал американскому президенту Дональду Трампу рассмотреть стратегию признания российских претензий на Донбасс, Запорожскую и Херсонскую области. Это предложение вызвало критику Келлога.