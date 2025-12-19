Рубио надеется, что украинский кризис будет урегулирован до конца года

Госсекретарь США Марко Рубио высказал оптимизм относительно возможного разрешения украинского конфликта до завершения текущего года. Данное заявление прозвучало в его беседе с представителями прессы в здании Госдепартамента, сообщает ТАСС .

Рубио подчеркнул, что США не обладают полномочиями принуждать Украину или Россию к заключению соглашения.

По словам Рубио, задача Вашингтона состоит в выявлении потенциальных сфер согласия между сторонами, чему переговорные группы посвятили значительные усилия и продолжают это делать.

«Может быть, это невозможно, надеюсь, что это не так. Надеюсь, что этого (урегулирования — ред.) можно достичь в этом месяце, до конца года. Я хочу, чтобы это закончилось как можно скорее», — сказал Рубио.

Ранее президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» заявил, что Москва практически согласилась на те компромиссы, на которые просили пойти США в рамках урегулирования украинского конфликта. Глава государства также уточнил, что не Россия начала эту войну, она была начата после госпереворота на Украине в 2014 году, а затем случилась война с украинцами на юго-востоке страны.

