Путин: РФ согласились с компромиссами, на которые попросили пойти США

Россия на встрече в Анкоридже на Аляске практически согласилась с предложениями президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту, поэтому говорить, что страна что-то отвергает, некорректно, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В пятницу в эфире федеральных телеканалов идет программа «Итоги года» с Путиным. Разговор с президентом проходит в совмещенном формате прямой линии и большой пресс-конференции.

Глава государства уточнил, что не Россия начала эту войну, она была начата после госпереворота на Украине в 2014 году, а затем случилась война с украинцами на юго-востоке страны.

По его словам, Россия долгое время не признавала независимость ДНР и ЛНР. РФ вынуждена была использовать армию для завершения конфликта после обмана и неисполнения Минских соглашений.

«Президент Трамп принимает серьезные усилия по завершению этого конфликта. <…> Он делает это, на мой взгляд, абсолютно искренне», — сказал Путин.

Как пояснил президент, в Андкоридже он заявил, что с предлагаемыми компромиссами РФ согласна, хотя это было и непростое решение. Поэтому «мяч целиком и полностью на стороне наших западных оппонентов».

«Мы готовы и к переговорам, и к завершению конфликта мирными средствами», — добавил российский лидер.

