Рубио на встрече с Лавровым повторил слова Трампа о прекращении конфликта

Госсекретарь США Марко Рубио обсудил урегулирование украинского кризиса с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Он призвал Москву принять меры для прекращения конфликта и установления долгосрочного мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на американский госдепартамент.

Российский министр прилетел в Нью-Йорк на неделю высокого уровня юбилейной 80-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Он встретился с американским представителем и обсудил украинский конфликт.

Рубио в ходе диалога с Лавровым повторил призыв президента США Дональда Трампа к урегулированию кризиса. Он также отметил, что России необходимо принять меры для достижения долгосрочного мира.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Трампа и российского лидера Владимира Путина хорошие, уважительные отношения. Потому американец не может не видеть открытость Москвы к процессу урегулирования украинского конфликта.