Песков: Трамп не может не видеть открытость Путина к урегулированию конфликта

Благодаря теплым и уважительным отношениям президент США Дональд Трамп не может не видеть открытость российского лидера Владимира Путина к процессу урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РБК .

По его словам, президенты США и России относятся друг к другу уважительно. Их отношения позволяют обсуждать даже острые темы. Поэтому лидеры видят посылы друг друга.

В том числе это касается урегулирования украинского кризиса. Россия готова к мирному решению вопроса, Трамп не может не видеть это, отметил Песков.

Он добавил, что американский и российский лидеры общаются на «ты» и тепло относятся друг к другу.

Ранее Трамп заявил, что его хорошие личные отношения с Путиным, вопреки ожиданиям, не повлияли на урегулирование конфликта на Украине. Он отметил, что разочарован ситуацией.

