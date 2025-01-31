Рубио: мы финансируем тупик в украинском конфликте
Госсекретарь США назвал Украину разрушающимся государством
США финансирует разрушающуюся Украину, которая находится в тупике, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит ТАСС.
«Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — сказал Рубио.
Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что Киеву необходимо принять «реалии жизни на этой планете, и именно на этом направлении будет определяться работа».
Рубио отметил, что у России и Украины есть стимул завершить конфликт.
Ранее Рубио поручил немедленно приостановить оказание финансовой помощи Украине.