Рубио: мы финансируем тупик в украинском конфликте

США финансирует разрушающуюся Украину, которая находится в тупике, заявил американский госсекретарь Марко Рубио, его слова приводит ТАСС .

«Мы финансируем тупик, затянувшийся конфликт, в ходе которого Украина разрушается и теряет все больше и больше территорий», — сказал Рубио.

Глава американского внешнеполитического ведомства считает, что Киеву необходимо принять «реалии жизни на этой планете, и именно на этом направлении будет определяться работа».

Рубио отметил, что у России и Украины есть стимул завершить конфликт.

Ранее Рубио поручил немедленно приостановить оказание финансовой помощи Украине.