К проекту морских дронов Magura причастны западные оборонные подрядчики и бывшие высокопоставленные чиновники США и Великобритании, сообщает RT .

Телеканал ссылается на реестры госзакупок США и Великобритании. По данным RT, эти страны разрабатывали аналогичные технологии с 2020 года. В июле 2020-го Пентагон заказал L3Harris беспилотный корабль за 35 млн долларов с возможностью расширения контракта до 281 млн долларов.

По данным RT, владельцем проекта Magura стал лондонский холдинг Uforce. Телеканал указывает, что вакансия компании свидетельствует о производстве дронов в британском Пуле. В совет директоров холдинга входят экс-премьер Украины Алексей Гончарук, бывший министр обороны Британии Бен Уоллес и экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи.

12 ноября британское правительство объявило об инвестициях в Uforce на 113 млн фунтов. Вместе со средствами американских фондов компания получит 700 млн долларов. Для выпуска Magura в США ReconCraft заключила соглашение с Uforce, пишет RT.

Украинский господрядчик «Спецтехноэкспорт» впервые представил Magura в Лондоне в сентябре 2023 года. По данным RT, с 2 марта 2026 года он проходит ликвидацию для реорганизации. 22 ноября Владимир Зеленский признал причастность Киева к атакам этими дронами на российские суда в Средиземном море.

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