В Ачинске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он в состоянии алкогольного опьянения сел за руль кроссовер, нажал на педаль газа и направил авто на трех женщин, пытавшихся преградить ему дорогу, сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Криминальная история развернулась в поселке Малиновка. После скандала с бывшей супругой фигурант забрал ключи от принадлежащего ей автомобиля Kia Sorento и без спроса отправился к сельскому магазину.

Возле торговой точки он присоединился к случайным знакомым и стал распивать спиртное, смешивая водку с пивом. Дойдя до сильной степени опьянения, мужчина снова собрался ехать.

Три находившиеся поблизости женщины решили предотвратить пьяную поездку. Они распахивали двери внедорожника и убеждали водителя остановиться. Одна из сельчанок даже демонтировала передний регистрационный знак в надежде вразумить лихача.

Вместо этого мужчина в ярости вдавил газ, сбил всех троих и уехал. Он даже не пытался затормозить.

Одна из сбитых женщин получила переломы и была доставлена в стационар, еще двум пострадавшим врачи оказали амбулаторную помощь.

Уйти от ответственности водителю не удалось. Экипаж ДПС преследовал иномарку по федеральной автодороге Р-255 «Сибирь», после чего брошенный кроссовер обнаружили в поле на окраине Малиновки.

Задержанный отказался использовать алкотестер, однако проведенное медосвидетельствование подтвердило тяжелую интоксикацию. При проверке также вскрылось, что водительское удостоверение мужчина никогда не получал, зато уже имеет судимость за управление транспортом в нетрезвом виде.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по трем статьям УК РФ: покушение на убийство трех лиц общеопасным способом (ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105), неправомерное завладение автомобилем (ч. 1 ст. 166) и повторная пьяная езда (ч. 2 ст. 264.1). Дело передано для рассмотрения по существу в Ачинский городской суд.

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