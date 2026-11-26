Более 86 тыс. человек с начала года получили помощь в стационарах кратковременного пребывания Московской области. Такие подразделения работают в 57 медучреждениях региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Стационары кратковременного пребывания оказывают помощь пациентам, которым не нужна длительная госпитализация. Самые востребованные профили — хирургический, урологический, офтальмологический и гинекологический.

«Стационары кратковременного пребывания позволяют пациенту получить необходимое лечение без длительной госпитализации. Человек быстрее возвращается к привычной жизни и продолжает восстановление в комфортной для себя обстановке. С начала года медицинскую помощь в стационарах кратковременного пребывания получили более 86 тыс. человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

После операции медицинские специалисты наблюдают за состоянием пациента в палате. Если осложнений нет и состояние стабильное, его выписывают на амбулаторное лечение в тот же день.

Такие стационары работают в 57 медучреждениях Подмосковья, в том числе в Подольской, Воскресенской, Сергиево-Посадской, Орехово-Зуевской, Химкинской и Жуковской больницах, а также в ДНКЦ им. Л. М. Рошаля и перинатальных центрах региона. Решение о лечении, в том числе в стационаре кратковременного пребывания, принимает врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.