«Ни на секунду не унывают»: снег в Подмосковье убирают сотни коммунальщиков

На уборку снега в подмосковных городских округах вышли сотни коммунальщиков и почти 400 единиц техники. Работа началась ранним утром 26 ноября, в первую очередь чистят дворы, дороги и подходы к социальным объектам, об этом рассказали корреспонденты РИАМО.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Королев

В Королеве техника работает по маршрутам по всему округу, дозаправляясь на базе. Охват составляет 100 процентов дорог.

В Мытищах на борьбу со снегом выпустили 130–140 машин и тракторов, а бригады по 4-5 человек чистят дворы и территории у социальных объектов с 06:00. Об этом сообщил начальник отдела по содержанию территорий МКУ «УЖКХ Мытищи» Максим Исаев.

1:02 Видео - © Пресс-служба администрации г.о. Мытищи

Уборку проходила в том числе на улицах Юбилейной и Колпакова.

В Электростали задействовали 215 человек и 38 единиц техники, активная уборка стартовала в 06:30.

В Протвине привели в порядок пешеходную зону Лесного бульвара, реконструированную 2 года назад.

Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Протвино

«Уже третьи сутки у нас снегопад. Справляемся своими силами, с интузиазмом, наша аллея Лесного бульвара излюбленная зона местных жителей, от мала до велика все здесь любят гулять и отдыхать. Прочистили все лавочки, качели, дорожки, сейчас очищаем „Железный городок“, делаем все, чтобы люди смогли гулять», — рассказал мастер участка «Комбината благоустройства» Денис Донковцов.

Также работы идут в историческом центре Клина. Там развернулась масштабная уборка снега. Коммунальщики с лопатами расчищают подходы к Торговым рядам, Троицкому собору и МФЦ.

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Экскаваторы и трактор «Беларус» работают на самой площади, ее площадь превышает 2 тысячи квадратных метров. Уже устранены последствия третьей волны снегопада на благоустроенной смотровой площадке за главной святыней округа и в пешеходной зоне бульвара на улице Папивина, там применяли ручной снегоуборщик.

«Настроение боевое, особенно вчера (25 ноября) было, очень тяжелый снег, липкий. <…> Но мы справились. <…> Снег — хорошо, когда в нем играешь. <…> Я люблю свой город, чтоб было в городе красиво, чисто, чтоб люди были с улыбками, с добром, это важно! Когда мы работаем и делаем для своих близких, для своих граждан города», — рассказал один из коммунальщиков, участвующих в уборке города.

В финале уборки всю территорию обработают противогололедными реагентами. Собранный снег на КАМАЗах оперативно вывозят на специальный полигон.

По словам участников работ, настроение у бригад боевое и отличное: все делается для любимого города и его жителей, которые благодарят за уборку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары – все это находится в зоне нашего особого внимания», – сказал Воробьев.

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