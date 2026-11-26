Строительная готовность очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад в Звенигороде достигла 70%. Реконструкцию планируют завершить в 2027 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Звенигороде продолжается реконструкция очистных сооружений в микрорайоне Верхний Посад. На объекте работают 55 человек и четыре единицы техники. Строители ведут монолитные работы по возведению здания цеха механического обезвоживания осадка.

Сооружения обслуживают около 50 тыс. жителей Звенигорода и близлежащих территорий, а также социальные объекты. Реконструкция проходит без остановки приема стоков: действующий комплекс продолжает работать, пока рядом создают новые блоки очистки.

После обновления мощность сооружений составит 12,5 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Проект предусматривает установку современного оборудования для биологической очистки, доочистки воды и обработки осадка. Это позволит повысить надежность водоотведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа с очистными сооружениями в Московской области продолжается, она ведется на протяжении длительного периода, она ведется в рамках нацпроекта.

«Это большая программа, которая также на протяжении длительного периода реализуется на территории всей страны, и в Подмосковье, в частности», — сказал Воробьев.