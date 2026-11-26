Хлеб в Петербурге подорожал за год на 6,7%

С ноября 2025 по ноябрь 2026 года хлеб и хлебобулочные изделия в Петербурге подорожали в среднем на 6,7%. Розничные цены остаются выше среднероссийских, сообщает rosbalt.ru .

По данным Росстата, к концу ноября 2026 года килограмм пшеничного хлеба в России стоил в среднем 141,64 рубля против 136,54 рубля годом ранее, ржаного — 106,8 рубля. В Петербурге пшеничные изделия обходятся в 178–185 рублей за килограмм, ржано-пшеничные — в 130–136 рублей.

По ноябрьскому исследованию сервиса «Ценозавр», стандартная 300-граммовая упаковка ржано-пшеничного хлеба за год подорожала на 7%, до 77 рублей. Бюджетные позиции прибавили 9% и стоят в среднем 24 рубля с учетом акций. Нарезной или «Дарницкий» весом 300–340 граммов продается по 60–70 рублей. В сегменте здорового питания средняя цена буханки выросла на 6%, до 139 рублей.

Продовольственная инфляция в городе к концу осени составила 5–6% против 7,09% по России на 25 ноября. Аналитики Северо-Западного главного управления Банка России связали рост стоимости выпечки с расходами на логистику, упаковку и оплату труда. Хороший урожай зерновых 2026 года помог избежать резких скачков цен на муку.

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