У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая уехала на лечение в Китай, врачи обнаружили метастазы в оболочках головного мозга, сообщает aif.ru .

Кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин объяснил, что позднее метастазирование указывает на распространение опухоли, ее устойчивость к лечению и изменение характеристик. По его словам, шанс на ремиссию на этом этапе остается.

«Прогноз не самый благоприятный, но шанс у больного даже с такими метастазами остается», — добавил Черемушкин.

О раке желудка четвертой стадии у Чекалиной стало известно в феврале 2026 года, вскоре после рождения ее четвертого ребенка. В июле 2026 года суд в Москве признал ее виновной в незаконных переводах денег и приговорил к условному сроку и штрафу в 763,5 миллиона рублей.

В ноябре 2026 года президент РФ Владимир Путин помиловал Чекалину. Дмитрий Песков объяснил решение терминальной стадией болезни и наличием у нее четверых детей. Помилование позволило блогеру выехать на лечение в Китай.

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