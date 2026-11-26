Губернатор Валерий Лимаренко на прямой линии рассказал, что Сахалинская область ожидает три вертолета Ми-171А3 до конца года. Затем регион получит отечественные пассажирские самолеты, сообщает 56orb.ru .

Виолетта из Южно-Сахалинска спросила губернатора: «Я сейчас только что прилетела домой. Первое, что бросается в глаза, — старые самолеты. Подскажите, пожалуйста, планируется ли обновление авиапарка Сахалинской области? Если да, то когда?»

Лимаренко ответил, что парк «Авроры» нельзя назвать старым: в основном он состоит из иностранных самолетов. По решению Владимира Путина идет укрепление Единой дальневосточной авиакомпании, куда входят «Аврора» и еще пять предприятий.

Новые Ми-171А3 предназначены для полетов над морем и при ограниченной видимости. Их планируют использовать между Камчаткой и Северо-Курильском, Шикотаном и Кунаширом, а также между Южно-Сахалинском, Шахтерском и Александровском-Сахалинским.

В 2027 году ожидается поставка четырех самолетов «Суперждет-100» вместимостью от 87 до 108 пассажиров. С 2028 года планируются поставки Ил-114 на замену Ан-24 и Ан-26.

По поручению губернатора власти заранее договорились с «Авророй» о дополнительных предновогодних рейсах, чтобы жители севера области могли провести праздники с семьей.

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