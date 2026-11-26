Каждый пятый опрошенный россиянин копит на квартиру

В 2026 году 21% опрошенных россиян копят на квартиру или первоначальный взнос по ипотеке. Автомобиль выбрали 16%, путешествия — 14%, сообщает Газета.ru .

Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» и платформа «Еврокредит.ру» опросили 3 тыс. россиян. На загородный дом или дачу откладывают 11%, финансовую подушку — 10%, образование и переподготовку — 8%, бизнес — 6%, ремонт — 5%, дорогую бытовую технику — 4%, лечение и здоровье — 3%. Другие цели назвали 2%.

Год назад купить дачу или сельский дом хотели 4% респондентов. Средний возраст желающих переехать в деревню за год снизился с 38 до 31 года.

На покупку недвижимости участники откладывают в среднем 58 тыс. рублей в месяц, автомобиля — 39 тыс., домика в деревне — 36 тыс. Регулярно пополнять накопления стараются 54% опрошенных, даже если сумма небольшая.

Средний срок накопления на мечту составляет полтора года. На квартиру респонденты копят в среднем два с половиной года, на образовательные курсы — четыре месяца.

В 2026 году финансовую мечту уже исполнили 38% участников. Еще 19% накопили большую часть суммы, у 23% прогресс незначительный, а 20% почти не продвинулись к цели. Среди реализованных планов чаще всего встречались путешествия, бытовая техника и автомобили.

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