Анестезиолог-реаниматолог Пушкинской больницы Яна Метальникова объяснила, что дискомфорт в горле после общей анестезии может быть связан с дыхательной трубкой и ингаляционными препаратами, а не с простудой, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

После операции пациенты иногда ощущают першение, болезненность или комок в горле. Причины этих ощущений объяснила заведующая отделением анестезиологии и реанимации стационара № 1 Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова Яна Метальникова.

Один из компонентов общей анестезии — медикаментозное расслабление мышц. Пациент утрачивает способность самостоятельно дышать, поэтому врач устанавливает в трахею дыхательную трубку. Через нее в легкие поступает газовая смесь и проводится искусственная вентиляция. Трубку закрепляют раздувной манжетой, которая давит на слизистую. Все манипуляции выполняют, когда пациент уже погружен в медицинский сон, поэтому дискомфорта они не вызывают.

«Именно интубационная трубка и ингаляционные препараты для поддержания анестезии могут временно раздражать слизистую, поэтому после пробуждения иногда возможны першение, желание покашлять, осиплость голоса или сухость во рту и горле, ощущение инородного тела в горле», — уточнила Яна Метальникова.

Чаще всего эти ощущения быстро проходят. Анестезиолог-реаниматолог подскажет, как облегчить симптомы с учетом проведенной операции.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе планируют привести в порядок 75 центров стоматологии. В том числе нужно увеличить число стоматологических центров, где помощь оказывают под наркозом.

«Очень надеюсь, что в самое ближайшее время <…> мы сможем все наши 75 центров стоматологии привести в состояние, которое соответственно сегодня можем увидеть и в Домодедове, и в Мытищах», — сказал Воробьев.