RT: руководство ФБК* решило не комментировать утечку данных спонсоров

Фонд борьбы с коррупцией* (ФБК) решил воздержаться от комментариев по поводу утечки персональных данных своих сторонников. Речь идет о данных людей, которые осуществляли финансовую поддержку фонда через систему Stripe, об этом рассказал осведомленный источник RT .

При этом в ФБК* крайне обеспокоены новостями о возбуждении уголовных дел против российских граждан, делавших пожертвования организации. Несмотря на это, руководство фонда приняло решение не высказываться публично о причинах произошедшей утечки данных и не вмешиваться в ситуацию с задержаниями своих спонсоров из России.

В августе 2025 года стало известно, что правоохранительные органы России возбудили десятки уголовных дел против людей, которые переводили деньги Фонду борьбы с коррупцией*. Их обвиняют в финансировании экстремистской деятельности.

Сотрудники правоохранительных органов смогли отследить все денежные переводы, несмотря на заверения команды оппозиционера Алексея Навального** о том, что платежная система Stripe обеспечивает полную анонимность и безопасность.

Руководство ФБК* решило не комментировать ситуацию и не помогать обвиняемым ни юридически, ни материально. Для организации это уже второй крупный скандал за лето, после того как в Берлине был отменен вечер памяти Алексея Навального**.

ФБК* выступил с заявлением об утечке информации о своих донорах только на официальном сайте. В сообщении, опубликованном 6 августа, представители ФБК* оспаривают законность возбужденных уголовных дел против спонсоров. По их словам, пожертвования через платежную систему Stripe поступали юридическому лицу, которое не входило в перечень экстремистских организаций до июня 2023 года. При этом уголовное преследование доноров связано с финансовыми операциями, совершенными до указанного срока.

* Признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован.

** Физлицо, внесенное в список иноагентов, а также перечень террористов и экстремистов в России.