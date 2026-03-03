Российским гражданам в Ливане предложили временное убежище

сегодня в 18:54

Из-за ухудшения ситуации в Ливане российским гражданам, находящимся в стране, предлагается помощь. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России .

Организация «РОСЛИВАН» совместно с российским посольством в Бейруте готова разместить соотечественников, попавших в сложное положение. Помощь окажут тем, кто пострадал от военных действий в регионе.

Убежище организовано на базе государственной школы в населенном пункте Залка. Учреждение находится в районе Метн, рядом с супермаркетом La Valeur. Для получения дополнительных сведений россиянам предлагают связаться по указанным контактным телефонам. Координаты можно уточнить в официальных источниках.

Все интересующие вопросы можно задать по следующим номерам:

С Галиной можно связаться по номеру +961 03 706 933. Она готова ответить на вопросы и предоставить необходимую консультацию.

Алеся доступна по телефону +961 78 872 715 и также окажет профессиональную помощь по всем интересующим темам.

По номеру +961 03 653 228 проконсультирует Юлия, которая также окажет помощь.

Ранее сообщалось, что армия Израиля вторглась в южные земли Ливана. Военные расположились в ряде точек рядом с пограничной зоной для обороны.

