сегодня в 10:58

Армия Израиля вторглась в южный Ливан по земле

Бойцы израильской армии вошли в южный Ливан. Они расположились в ряде точек рядом с пограничной зоной для обороны, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале .

Израильская армия формирует еще один уровень безопасности для жителей северной части страны. Под ударом оказалась инфраструктуры движения «Хезболлах».

В ЦАХАЛ объяснили свои действия необходимостью устранить угрозу. Там хотят предотвратить попытки проникновения солдат «Хезболлы» в Израиль.

В Тель-Авиве отметили, что ливанская организация действует от имени Ирана. Из-за этого «Хезболле» придется нести ответственность.

Израиль 28 февраля ударил по Ирану. Тот атаковал в ответ. США присоединились к конфликту на стороне Израиля.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.