Российский «теневой флот» вернулся, заявили в Норвегии

Корабли российского «теневого флота» вернулись в незамерзающие воды Баренцева моря в связи с заледенением большей части Северного морского пути, утверждает High North News (HNN). По его данным, российский газовоз, находящийся под санкциями, на днях проплывал у норвежских берегов.

Большую часть лета российский «теневой флот» не приближался к арктическим водам Норвегии. Теперь же, по данным HNN, первые газовозы возвращаются в Баренцево и Норвежское моря.

Журналисты утверждают, что 6 ноября в море заметили корабль из России, который загружен сжиженным природным газом с подсанкционного проекта «Арктик СПГ 2». Судно развернулось у архипелага Северная Атлантика, поплыло обратно мимо Лофотенских островов, Северной Норвегии и теперь находится в водах Мурманска.

За замеченным газовозом, как полагает издание, могут последовать еще несколько кораблей «теневого флота».

