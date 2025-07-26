Российский сенатор прокомментировал угрозы США о 100% пошлинах

Специальная военная операция России на Украине будет развиваться согласно поставленным задачам, несмотря на любые внешние ультиматумы, включая заявления президента США Дональда Трампа. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью aif.ru .

«То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов. СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми для решения своих задач», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что даже в случае возможных договоренностей они точно не будут достигнуты «по требованию Дональда Трампа».

Косачев охарактеризовал американского лидера как «решительного человека», стремящегося к «конкретному, осязаемому результату». При этом парламентарий отметил прагматизм Трампа/

«Он производит впечатление человека, который мыслит реалистично и готов свою позицию корректировать, если понимает, что изначальную цель достигнуть затруднительно», отметил политик.

Ранее Трамп поставил ультиматум, угрожая ввести 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против покупателей российской нефти, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие.