Российский сенатор прокомментировал угрозы США о 100% пошлинах

Косачев: СВО продолжится по российским планам
Политика

Специальная военная операция России на Украине будет развиваться согласно поставленным задачам, несмотря на любые внешние ультиматумы, включая заявления президента США Дональда Трампа. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в интервью aif.ru.

«То, что происходит на линии боевого столкновения, не зависит ни от каких ультиматумов. СВО продолжится в тех направлениях и такими темпами, которые Россия посчитает необходимыми для решения своих задач», — подчеркнул сенатор.

Он добавил, что даже в случае возможных договоренностей они точно не будут достигнуты «по требованию Дональда Трампа».

Косачев охарактеризовал американского лидера как «решительного человека», стремящегося к «конкретному, осязаемому результату». При этом парламентарий отметил прагматизм Трампа/

«Он производит впечатление человека, который мыслит реалистично и готов свою позицию корректировать, если понимает, что изначальную цель достигнуть затруднительно», отметил политик.

Ранее Трамп поставил ультиматум, угрожая ввести 100-процентные пошлины на российские товары и вторичные санкции против покупателей российской нефти, если в течение 50 дней не будет достигнуто перемирие.