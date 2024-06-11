Российский полпред в ООН назвал «котом в мешке» резолюцию по Газе
У Москвы возникли вопросы к содержанию американской резолюции ООН
У Москвы возникли вопросы к содержанию американской резолюции ООН по сектору Газа, пишет ТАСС.
Принятую Советом Безопасности резолюцию по сделке о перемирии в секторе Газа на основе предложений США раскритиковали в российском полпредстве организации.
Там отметили, что итоговые контуры документа расплывчаты.
«О деталях договоренности авторы Совет Безопасности не поставили в известность. Нам, по сути, предлагают кота в мешке», — указал глава полпредства Василий Небензя.
Ранее сообщалось, что Россия воздержалась при голосовании Советом безопасности ООН за резолюцию США по прекращению огня в секторе Газа.