Российский полпред в ООН назвал «котом в мешке» резолюцию по Газе

У Москвы возникли вопросы к содержанию американской резолюции ООН

У Москвы возникли вопросы к содержанию американской резолюции ООН по сектору Газа, пишет ТАСС .

Принятую Советом Безопасности резолюцию по сделке о перемирии в секторе Газа на основе предложений США раскритиковали в российском полпредстве организации.

Там отметили, что итоговые контуры документа расплывчаты.

«О деталях договоренности авторы Совет Безопасности не поставили в известность. Нам, по сути, предлагают кота в мешке», — указал глава полпредства Василий Небензя.

Ранее сообщалось, что Россия воздержалась при голосовании Советом безопасности ООН за резолюцию США по прекращению огня в секторе Газа.