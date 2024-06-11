Россия воздержалась при голосовании за американскую резолюцию по сектору Газа
Москва не поддержала резолюцию США по прекращению огня в Газе
Россия воздержалась при голосовании Советом безопасности ООН за резолюцию США по прекращению огня в секторе Газа, сообщает РИА Новости.
В резолюции указаны тезисы президента США Джо Байдена, сказано в сообщении агентства.
Документом предусмотрено незамедлительное и полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов Газы, освобождение удерживаемых ХАМАС заложников, сохранение территории анклава.
Российский полпред в ООН Василий Небензя счел резолюцию СБ ООН о перемирии в Газе неопределенной, назвав ее «котом в мешке».
Москва воздержалась при голосовании.