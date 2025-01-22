Ранее был опубликован рейтинг лидеров общественного мнения на Украине.

Первые три места заняли посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, глава ГУР Кирилл Буданов и Владимир Зеленский.

«Среди лидеров нет ни одного сторонника мира с Россией. Не потому, что украинцы не хотят мира с Россией. А потому что на Украине запрещено быть в публичном поле сторонникам мира с Россией. Поэтому ни о каких частных и свободных выборах на Украине речь не идёт. На Украине может быть конкуренция внутри фашистской хунты», — написал эксперт в своем Telegram-канале.