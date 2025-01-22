Залужный выиграл бы выборы у Зеленского на Украине

Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выиграл бы выборы на Украине, еси бы они проводились сейчас, сообщает РБК.

Социологи выяснили, что Залужному на Украине доверяют 72% жителей. Глава ГУР Кирилл Буданов получил результат почти 47%. У Зеленского рейтинг доверия едва превысил 40%.

Исследование провели специалисты компании Socis.

В методике использовался телефонный опрос среди 2000 респондентов старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что Зеленский может претендовать на должность президента Украины и рассчитывать на победу, если в выборах не будет участвовать Залужный.