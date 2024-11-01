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Рогов: ВС РФ освободили еще 20 квадратных километров в ДНР

Солдаты ВС РФ освободили еще около 20 квадратных километров между селами Богоявленка и Новоукраинка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом рассказал ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

31 октября он отмечал, что в ДНР ВС России выбили украинских солдат с участка, длина которого около 20 километров. 1 ноября бойцам удалось развить успех.

Участок между Богоявленкой и Новоукраинкой выровнен. Для противника в этой зоне фронт, наоборот, обвалился.

«Это тревожный знак для ВСУ», — добавил Рогов.

Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск поднялась паника, и главком противника Александр Сырский приехал в Запорожье. Это связано с высокими потерями.