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Рогов: паника в рядах ВСУ заставила Сырского срочно приехать на фронт

В рядах Вооруженных сил Украины после массовых потерь поднялась паника. В срочном порядке главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому пришлось приехать в Запорожье, чтобы успокоить военнослужащих, сообщает РИА Новости .

«Поступила оперативная информация, что Сырский в срочном порядке посетил запорожский фронт, чтобы подавить царящую в рядах ВСУ панику на фоне колоссальных потерь бандеровцев* и тактических успехов в поступательном продвижении вперед русской армии», — пояснил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов.

Командование ВСУ пыталось обставить прибытие Сырского на запорожский фронт как рабочую и плановую поездку.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сделал сомнительное заявление. Он сообщил, что ВСУ могли захватить Курскую АЭС, но не стали, потому что «не захотели».

*Степан Бандера был лидером «Организации украинских националистов», которая признана в РФ экстремистской и запрещена. Бандеровцы — его сторонники.