Российские военные взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке
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Российские штурмовые подразделения взяли под контроль ВСУ в Красногоровке ДНР, сообщает ТАСС.
Как сообщили в силовых структурах региона, российские войска смогли занять позиции в крупнейшем укрепрайоне ВСУ.
Ранее российские военнослужащие накрыли и уничтожили минометный расчет, а также личный состав ВСУ.
Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Тульских десантников обнаружили опорный пункт с солдатами ВСУ и минометный расчет.