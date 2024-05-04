Главная

Российские военные взяли под контроль крупнейший укрепрайон ВСУ в Красногоровке

Политика

Фото - © Telegram-канал Минобороны России

Российские штурмовые подразделения взяли под контроль ВСУ в Красногоровке ДНР, сообщает ТАСС.

Как сообщили в силовых структурах региона, российские войска смогли занять позиции в крупнейшем укрепрайоне ВСУ.

Ранее российские военнослужащие накрыли и уничтожили минометный расчет, а также личный состав ВСУ.

Расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Тульских десантников​ обнаружили опорный пункт с солдатами ВСУ и минометный расчет.