Военные накрыли минометный расчет ВСУ на северном направлении СВО

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Российские военнослужащие накрыли и уничтожили минометный расчет, а также личный состав ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Так, расчеты 122-мм гаубиц Д-30 Тульских десантников​ обнаружили опорный пункт с солдатами ВСУ и минометный расчет.

Украинские военные вели обстрел, поэтому российские штурмовики не могли приблизиться к их позициям.

С расстояния более 10 км артиллерийские расчеты уничтожили пехоту ВСУ, окопавшуюся на своих позициях и подавили минометные огневые точки.