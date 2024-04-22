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Российские военные освободили поселок Очеретино в ДНР

«РВ»: отряд «Отважные» подняли флаг РФ над администрацией поселка Очеретино ДНР
Политика

Фото - © РИА Новости,Константин Михальчевский

Бойцы ВС РФ установили российский триколор над зданием администрации поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР) после взятия населенного пункта, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Отважные» освободили Очеретино, наступая за Авдеевкой», - говорится в сообщении.

Флаг России подняли бойцы 433-го полка 27-й дивизии «Центральной» группировки войск ВС РФ.

Ранее российские военнослужащие освободили Новомихайловку от украинских боевиков и улучшили свое положение в ДНР.