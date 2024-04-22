Российские военные освободили поселок Очеретино в ДНР
«РВ»: отряд «Отважные» подняли флаг РФ над администрацией поселка Очеретино ДНР
Фото - © РИА Новости,Константин Михальчевский
Бойцы ВС РФ установили российский триколор над зданием администрации поселка Очеретино в Донецкой Народной Республике (ДНР) после взятия населенного пункта, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Отважные» освободили Очеретино, наступая за Авдеевкой», - говорится в сообщении.
Флаг России подняли бойцы 433-го полка 27-й дивизии «Центральной» группировки войск ВС РФ.
Ранее российские военнослужащие освободили Новомихайловку от украинских боевиков и улучшили свое положение в ДНР.