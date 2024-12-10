Российские военные обеспечили безопасное проведение ротации МАГАТЭ на ЗАЭС

сегодня в 20:08

ВС РФ совместно с подразделениями Росгвардии обеспечили безопасное проведение 25-й ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС, сообщает пресс-служба Минобороны России .

Чтобы обезопасить наблюдателей МАГАТЭ, с 7:00 до 19:00 объявлялся режим прекращения огня. Он действовал по всему маршруту движения. Местом перехода был назначен разрушенный мост у населенного пункта Каменское Запорожской области.

Российские войска беспрекословно соблюдали режим. Также перед началом перехода отечественные саперы проверили местность на предмет неразорвавшихся боеприпасов ВСУ.

После завершения обследования российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии, сопроводив их на станцию. Всего на место прибыли три инспектора, которые наблюдают за состоянием АЭС и оценивают состояние безопасности.

Инспекторы МАГАТЭ присутствуют на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года.

Ранее стало известно, что летом ВСУ обстреливали окрестности Запорожской АЭС двумя типами вооружений. Особенно интенсивно для атак использовались дроны.