Летом ВСУ обстреливали окрестности Запорожской АЭС двумя типами вооружений

Украинские войска летом 2024 года стали интенсивнее стрелять по коммунальной и социальной инфраструктуре города-спутника Запорожской атомной электростанции — Энергодара. Об этом ТАСС рассказал мэр города Эдуард Сеновоз.

ВСУ наносят удары по Энергодару разными способами. Город атакуют и с помощью беспилотников, и с использованием артиллерии.

Украинские войска особенно интенсивно используют дроны для атак по Энергодару. Если в остальные регионы РФ ВСУ отправляют около пяти беспилотников, то с городом все иначе. Только в него из всей Запорожской области обычно прилетает около 10 БПЛА.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на территорию Запорожской атомной электростанции. Место падения расположено в 350 метрах от ЗАЭС.