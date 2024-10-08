Российские пограничники перестанут охранять границу Армении и Ирана

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян 8 октября договорились, что с начала 2025 года охрана границы Армения — Иран будет осуществляться силами погранвойск Армении, пишет ТАСС .

Россия отзовет своих военнослужащих с границы Армения-Иран. С 1 января 2025 года эту территорию Армения будет контролировать своими силами.

Вместе с тем Путин и Пашинян договорились, что также с 1 января 2025 года Армения совместно с Россией будет участвовать в защите границы с Ираном и Турцией.

Ранее сообщалось, что прибывший в Москву с рабочим визитом Пашинян устроил велопрогулку во время дождя. Армянский политик снял видео, в котором поделился положительными эмоциями от велоприключения по набережной Москвы-реки.