Приехавший к Путину премьер Армении катался на велосипеде по дождливой Москве

Пашинян рассказал, что ему понравилось кататься по велодорожке вдоль Москвы-реки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян устроил велопрогулку по Москве, пока в городе шел дождь. Несмотря на непогоду, политик поделился положительными впечатлениями от езды в опубликованном видео, сообщает Общественное Телевидение России .

Пашинян прокатился на велосипеде вдоль Москвы-реки.

«Вдоль Москвы-реки есть очень красивая велосипедная дорожка, и мы сегодня катались по ней на велосипеде», — рассказал глава армянского правительства.

Также СМИ публиковали фото Никола Пашиняна из московской гостиницы — он занимался чтением, сидя на подоконнике в наушниках и очках.

Премьер Армении приехал в Москву для участия в саммите глав стран-участниц СНГ. Ожидается, что в ходе контактов политики обсудят планы на 2025 год и подпишут ряд документов.