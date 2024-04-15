Российские «Грады» сорвали ротацию ВСУ на северском направлении
Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на северском направлении в зоне СВО
Фото - © Реактивная система залпового огня "Град"/РИА Новости
Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Юг» успешно отработали на северском направлении в зоне спецоперации. Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Военное ведомство опубликовало кадры работы ВС РФ. На видеозаписи видно, что военнослужащие работали в темное время суток.
Артиллеристы выполнили залповую стрельбу. На кадрах, снятых с дрона, видно, как снаряды накрывают одиночные и площадные цели украинской армии.
Ранее российская артиллерия разгромила живую силу и технику ВСУ на авдеевском направлении. Военные разведывательного подразделения при помощи комплекса «Орлан-30» зафиксировали поражение противника.