Российские «Грады» сорвали ротацию ВСУ на северском направлении

Артиллеристы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ на северском направлении в зоне СВО

Расчеты РСЗО «Град» группировки войск «Юг» успешно отработали на северском направлении в зоне спецоперации. Артиллеристы сорвали ротацию ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало кадры работы ВС РФ. На видеозаписи видно, что военнослужащие работали в темное время суток.

Артиллеристы выполнили залповую стрельбу. На кадрах, снятых с дрона, видно, как снаряды накрывают одиночные и площадные цели украинской армии.

Ранее российская артиллерия разгромила живую силу и технику ВСУ на авдеевском направлении. Военные разведывательного подразделения при помощи комплекса «Орлан-30» зафиксировали поражение противника.