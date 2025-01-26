Российские дипломаты не поедут на годовщину освобождения Освенцима

Посол РФ в Варшаве Сергей Андреев заявил, что российские дипломаты не поедут на мероприятия в честь 80-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Официально представителей РФ на мероприятия не приглашали, сообщает РИА Новости .

«Они размещают сообщение о том, что будут мероприятия — кто хочет, пусть приезжают. Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему», — сказал Андреев.

Он добавил, что российские дипломаты отметят 80-ю годовщину освобождения нацистского концлагеря «в своем кругу».

Советские войска освободили Освенцим 27 января 1945 года. Этот печально известный лагерь смерти, созданный нацистами, стал одним из самых страшных символов Холокоста. В годы Великой Отечественной войны в Освенциме погибли около 1,4 млн человек, из которых почти 1,1 млн были евреями.

В 1947 году на месте бывшего концлагеря Аушвиц-Биркенау был создан музей. В 1979 году он был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили подготовку к военному параду в Москве в честь 80-летия Победы. В Кремле заявили, что на праздник приглашены многие мировые лидеры.