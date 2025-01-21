Путин и Си обсудили будущий парад Победы в Москве

Путин и Си Цзиньпин обсудили подготовку к празднованию Дня Победы в Москве

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по видеоконференции обсудили подготовку к военному параду в Москве в честь 80-летия Победы. В Кремле заявили, что на праздник приглашены многие мировые лидеры, сообщает «Царьград» .

По словам помощника президента России Юрия Ушакова, для россиян и китайцев 80-летие Победы в Великой Отечественной войне — юбилейная дата, которую отметят с размахом. На мероприятие приглашен ряд иностранных политиков первой величины, в том числе и глава Китая Си.

Ранее американское издание Newsweek утверждало, что на парад Победы в Москве приедет «тайный гость» из США. По мнению журналистов, им может оказаться или представитель новой администрации Соединенных Штатов, или связанный с ней человек.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что для участия в московском параде 9 мая 2025 года приглашены военные из 19 дружественных стран, 10 из них уже подтвердили свое участие.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.