Россия вводит персональные санкции в отношении 21 британского парламентария

Россия вводит персональные санкции в отношении 21 члена парламента Великобритании, которые попали в «стоп-лист» для въезда в страну. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

«Русофобия и стремление разрушить российскую государственность остаются неотъемлемыми элементами британской внешней политики», — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что Лондон проводит конфронтационную политику против России, включая формирование негативного общественного мнения и поставки вооружений киевскому режиму.

В дипломатическом ведомстве добавили, что работа над расширением российского «стоп-листа» будет продолжена.

Ранее крупнейшее французское издание AFP сообщало, что переговоры на уровне министров по урегулированию конфликта на Украине, которые должны состояться в Лондоне, отложили. Как отметили в британском МИД, продолжается общение на уровне чиновников.