«Россия расширится, насколько позволит Бог»: Владислав Сурков прервал молчание

Российское государство будет расширяться во всех направлениях, «насколько позволит Бог и насколько хватит сил», утверждает экс-помощник президента России и бывший зампред правительства Владислав Сурков. Вместе с тем политик отметил, что во время расширения важно «не увлекаться и не браться за слишком большой кусок», сообщает Lenta.ru со ссылкой на интервью Суркова французскому журналу L’Express.

«Степень нашего влияния сильно различается от региона к региону, но она никогда не равна нулю», — сказал бывший помощник президента России Владимира Путина в первом интервью за долгое время.

Сурков также заявил, что Русский мир безграничен и существует везде, где присутствует российское влияние в разных сферах — культурной, экономической, военной и прочих.

Летом 2024 года Владислав Сурков давал интервью, в котором рассказывал о своих литературных предпочтениях и признавался, что он редко дочитывает книги до конца. Экс-запредседателя правительства также называл «подозрительными» заядлых читателей.