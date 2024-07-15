Сурков признался в любви к Кафке, но назвал «подозрительными» заядлых читателей

В беседе с ведущим Егором Спесивцевым Сурков признался, что литература не была ключевым фактором в формировании его личности. По словам бывшего помощника президента, он никогда не читал и не читает много, а книги дочитывает до конца редко.

«Уважаю (австрийского писателя Франца — ред.) Кафку — все три его романа не окончены. Это успокаивает: зачем читателю дочитывать то, что писатель не дописал? Можно бросить в любой момент, не оскорбив автора», — признался Владислав Сурков.

Сурков добавил, что, на его взгляд, если человек много читает, то это подозрительно. Такие люди напоминают персонажа Петрушки из гоголевских «Мертвых душ», который «читал все подряд», но «так и остался ленивым лакеем».

Также экс-зампред кабмина порассуждал о «Замке» — одном из известнейших произведений Кафки. Он согласился, что человек проходит реализацию только внутри системы, а сами люди — «стадные (или стайные, кому что ближе) животные». Вместе с тем, по словам Суркова, для этого не обязательно являться частью этой системы — позволительно «оставаться посторонним», не теряя инородность.

«Кто понял, что он в матрице, более свободен, чем тот, кто не понял, хотя оба обитают в ней и делают примерно одно и то же. В море есть моряки и рыбы. Моряк знает, что он в море, а рыба нет. В этом разница», — заявил Сурков.

По словам бывшего помощника президента, лично его Франц Кафка «ошеломляет радикальной неполнотой, отсутствием чего-то, что отсутствовать по определению не может».