Россия потребует от НАТО письменного отказа от расширения на восток

В посольстве РФ в Бельгии рассказали, что страна будет требовать от НАТО юридически закрепить пункт о нерасширении блока в восточном направлении, пишет газета «Известия» .

По сведениям дипломатов, РФ будет настаивать на фиксации договоренностей на бумаге. Среди пунктов должна быть и отмена решений Бухарестского саммита, так как данные в прошлом устные обещания альянса о нерасширении были забыты и проигнорированы.

Также российские дипломаты напомнили, как во время подготовки Договора об окончательном урегулировании вопроса Германии лидеры ключевых государств, которые входят в НАТО, заверяли власти СССР, что у блока нет планов расширяться на восток. Подтверждения этих слов есть в архивах страна, но на Западе данные документы намеренно не обнародуются.

Ранее посол России в Осло Николай Корчунов считает, что страны Североатлантического альянса планируют частичную или полную морскую блокаду РФ.

