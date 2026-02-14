сегодня в 09:42

Посол России в Осло Николай Корчунов считает, что страны Североатлантического альянса планируют частичную или полную морскую блокаду России, сообщает РИА Новости .

«Страны альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на „казарменное положение“, расставляя повсюду своих „часовых“», — сказал дипломат.

Он уточнил, что государства военного блока ограничивают свободу судоходства в нарушение действующих норм международного права.

Также в августе 2025 года помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев подчеркнул, что западные страны, не сумев победить Россию на поле боя, больше сил уделяют на экономической войне, в первую очередь они сосредоточились на блокаде морских перевозок.

