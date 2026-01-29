Россия попала в «черный список» Евросоюза по отмыванию денег

С 29 января Евросоюз ввел в действие новые финансовые санкции против РФ. Официальное сообщение об этом размещено в журнале ЕС. Россия попала в специальный перечень государств, которые подозреваются в отмывании незаконных средств и поддержке террористических группировок. Ни один член ЕС не выступил против этого решения, сообщает «Царьград» .

Новые правила обязывают европейские банки проводить более тщательную проверку всех финансовых транзакций с российским участием. Кредитным организациям предстоит ужесточить надзор и внедрить дополнительные контрольные процедуры.

Новые ограничения против России вступили в действие спустя 20 дней после их официальной публикации. Европарламент и Совет ЕС не стали блокировать это решение, которое было одобрено Еврокомиссией еще в первых числах декабря прошлого года.

Брюссель обосновывает санкции тем, что российская система борьбы с отмыванием денег имеет серьезные изъяны стратегического характера.

Российская сторона резко раскритиковала эти меры. По мнению Москвы, решение носит чисто политический характер и не подкреплено фактами. Представители Росфинмониторинга указали на отсутствие в европейских документах конкретных обвинений и реальных случаев, подтверждающих правомерность санкций. Также российские специалисты отметили процедурные нарушения со стороны ЕС — к оценке ситуации не привлекались эксперты из РФ, что противоречит собственным нормам Евросоюза.

