Россия ожидает ответа Украины на предложение о переговорах в Стамбуле

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Ушаков: Москва готова начать диалог с Киевом 15 мая «хоть с самого утра»

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналисту Павлу Зарубину, что Москва ждет реакции Киева на предложение провести переговоры 15 мая в Стамбуле.

«Мы готовы начать переговоры хоть с утра», — сказал Ушаков, подчеркнув, что российская сторона выступает за возобновление переговорного процесса без предварительных условий.

Кремль в ближайшее время объявит, кто возглавит российскую переговорную группу. Переговоры, по словам Ушакова, будут вестись с учетом текущей ситуации на земле.

«Надо приехать и начать переговоры. Это достаточно просто, если люди хотят этого, конечно», — отметил представитель администрации президента.

Ранее президент Владимир Путин подтвердил готовность обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом проведение встречи в Стамбуле. Украина пока официально не ответила на это предложение.