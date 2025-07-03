Безвизовые страны для россиян летом 2025 года: какие документы нужны

Шпаргалки
Photojuli / Фотобанк Лори

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Какие страны доступны для путешествия россиян без визы летом в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Страны, куда можно въехать по российскому паспорту в 2025 году

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

В 2025 году россияне могут въезжать в 84 страны без визы только с заграничным паспортом. В некоторые страны СНГ можно въехать даже по российскому паспорту.

«Например, в Армению можно попасть по паспорту гражданина РФ, но только при перелете. Въезжая в страну на автомобиле, нужно иметь заграничный паспорт. В Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию можно въезжать по российскому паспорту», — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета Дарья Зубрицкая.

Что нужно знать при въезде в безвизовые страны в 2025 году

Игорь Низов / Фотобанк Лори

Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори

При въезде в любое иностранное государство (даже с безвизовым режимом) нужно учитывать, что пограничная служба может попросить предъявить следующие документы:

  • обратные билеты
  • бронирование места проживания;
  • медицинские страховки выезжающих за рубеж;
  • могут быть заданы уточняющие вопросы.

Это касается в том числе и посещения стран СНГ — данная процедура является стандартной, говорит Зубрицкая.

Безвизовые страны, которые требуют заполнять специальные электронные формы на сайтах

Фото - © Медиасток.рф

Некоторые страны с безвизовым режимом требуют заполнения до вылета специальных электронных форм на сайтах. Это несложно, но обязательно для исполнения, в том числе и для детей, если не указано иного, подчеркивает эксперт. Среди таких стран есть следующие:

  • Куба,
  • ЮАР,
  • Колумбия,
  • Чили,
  • Южная Корея,
  • Кабо-Верде,
  • Маврикий,
  • Малайзия.

«В безвизовые страны можно въезжать по загранпаспорту на разное количество дней в зависимости от законодательства. Однако, каким бы ни был этот срок, туристам стоит помнить, что заграничный паспорт, как правило, должен быть действительным не менее 6 месяцев на планируемую дату окончания поездки», — напоминает Зубрицкая.

Сколько дней и в каких странах россияне могут быть без визы

Photojuli / Фотобанк Лори

Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори

Если говорить о странах с безвизовым въездом для россиян, то минимальный период (до 14 дней без визы, только по загранпаспорту) предлагают Оман и Бруней.

Безвизовое пребывание до 30 дней предоставляют такие страны:

  • Босния и Герцеговина,
  • Мьянма,
  • Катар,
  • Киргизия,
  • Сербия,
  • Малайзия,
  • Лаос,
  • Черногория,
  • Монголия,
  • Сейшельские острова,
  • Мьянма.

До 60 дней без визы можно находиться в странах:

  • Доминикана,
  • Турция,
  • Таиланд,
  • Маврикия,
  • Кабо-Верде.

До 90 дней в формате безвизового режима можно оставаться в таких странах:

  • ОАЭ,
  • Тунис,
  • Абхазия,
  • Боливия,
  • Ботсвана,
  • Азербайджан,
  • ЮАР,
  • Антигуа и Барбуде,
  • Марокко,
  • Бразилия,
  • Аргентина,
  • Молдавия,
  • Багамы,
  • Мальдивы,
  • Барбадос,
  • Беларусь,
  • Венесуэла,
  • Израиль,
  • Казахстан,
  • Кения,
  • Куба,
  • Ряд других государств.

Есть несколько стран, готовых принять россиян без виз на 120 дней и более – это Армения, Грузия, Мексика, Вануату и Фиджи.