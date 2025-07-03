Безвизовые страны для россиян летом 2025 года: какие документы нужны

Какие страны доступны для путешествия россиян без визы летом в 2025 году, читайте в материале РИАМО.

Страны, куда можно въехать по российскому паспорту в 2025 году Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори В 2025 году россияне могут въезжать в 84 страны без визы только с заграничным паспортом. В некоторые страны СНГ можно въехать даже по российскому паспорту. «Например, в Армению можно попасть по паспорту гражданина РФ, но только при перелете. Въезжая в страну на автомобиле, нужно иметь заграничный паспорт. В Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию можно въезжать по российскому паспорту», — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета Дарья Зубрицкая.

Что нужно знать при въезде в безвизовые страны в 2025 году Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори При въезде в любое иностранное государство (даже с безвизовым режимом) нужно учитывать, что пограничная служба может попросить предъявить следующие документы: обратные билеты

бронирование места проживания;

медицинские страховки выезжающих за рубеж;

могут быть заданы уточняющие вопросы. Это касается в том числе и посещения стран СНГ — данная процедура является стандартной, говорит Зубрицкая.

Безвизовые страны, которые требуют заполнять специальные электронные формы на сайтах Фото - © Медиасток.рф Некоторые страны с безвизовым режимом требуют заполнения до вылета специальных электронных форм на сайтах. Это несложно, но обязательно для исполнения, в том числе и для детей, если не указано иного, подчеркивает эксперт. Среди таких стран есть следующие: Куба,

ЮАР,

Колумбия,

Чили,

Южная Корея,

Кабо-Верде,

Маврикий,

Малайзия. «В безвизовые страны можно въезжать по загранпаспорту на разное количество дней в зависимости от законодательства. Однако, каким бы ни был этот срок, туристам стоит помнить, что заграничный паспорт, как правило, должен быть действительным не менее 6 месяцев на планируемую дату окончания поездки», — напоминает Зубрицкая.