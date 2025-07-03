Безвизовые страны для россиян летом 2025 года: какие документы нужны
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Какие страны доступны для путешествия россиян без визы летом в 2025 году, читайте в материале РИАМО.
Страны, куда можно въехать по российскому паспорту в 2025 году
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
В 2025 году россияне могут въезжать в 84 страны без визы только с заграничным паспортом. В некоторые страны СНГ можно въехать даже по российскому паспорту.
«Например, в Армению можно попасть по паспорту гражданина РФ, но только при перелете. Въезжая в страну на автомобиле, нужно иметь заграничный паспорт. В Абхазию, Беларусь, Казахстан, Киргизию можно въезжать по российскому паспорту», — отмечает директор по маркетингу и коммуникациям цифровой платформы для организации командировок и управления расходами Ракета Дарья Зубрицкая.
Что нужно знать при въезде в безвизовые страны в 2025 году
Фото - © Игорь Низов / Фотобанк Лори
При въезде в любое иностранное государство (даже с безвизовым режимом) нужно учитывать, что пограничная служба может попросить предъявить следующие документы:
- обратные билеты
- бронирование места проживания;
- медицинские страховки выезжающих за рубеж;
- могут быть заданы уточняющие вопросы.
Это касается в том числе и посещения стран СНГ — данная процедура является стандартной, говорит Зубрицкая.
Безвизовые страны, которые требуют заполнять специальные электронные формы на сайтах
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Некоторые страны с безвизовым режимом требуют заполнения до вылета специальных электронных форм на сайтах. Это несложно, но обязательно для исполнения, в том числе и для детей, если не указано иного, подчеркивает эксперт. Среди таких стран есть следующие:
- Куба,
- ЮАР,
- Колумбия,
- Чили,
- Южная Корея,
- Кабо-Верде,
- Маврикий,
- Малайзия.
«В безвизовые страны можно въезжать по загранпаспорту на разное количество дней в зависимости от законодательства. Однако, каким бы ни был этот срок, туристам стоит помнить, что заграничный паспорт, как правило, должен быть действительным не менее 6 месяцев на планируемую дату окончания поездки», — напоминает Зубрицкая.
Сколько дней и в каких странах россияне могут быть без визы
Фото - © Photojuli / Фотобанк Лори
Если говорить о странах с безвизовым въездом для россиян, то минимальный период (до 14 дней без визы, только по загранпаспорту) предлагают Оман и Бруней.
Безвизовое пребывание до 30 дней предоставляют такие страны:
- Босния и Герцеговина,
- Мьянма,
- Катар,
- Киргизия,
- Сербия,
- Малайзия,
- Лаос,
- Черногория,
- Монголия,
- Сейшельские острова,
- Мьянма.
До 60 дней без визы можно находиться в странах:
- Доминикана,
- Турция,
- Таиланд,
- Маврикия,
- Кабо-Верде.
До 90 дней в формате безвизового режима можно оставаться в таких странах:
- ОАЭ,
- Тунис,
- Абхазия,
- Боливия,
- Ботсвана,
- Азербайджан,
- ЮАР,
- Антигуа и Барбуде,
- Марокко,
- Бразилия,
- Аргентина,
- Молдавия,
- Багамы,
- Мальдивы,
- Барбадос,
- Беларусь,
- Венесуэла,
- Израиль,
- Казахстан,
- Кения,
- Куба,
- Ряд других государств.
Есть несколько стран, готовых принять россиян без виз на 120 дней и более – это Армения, Грузия, Мексика, Вануату и Фиджи.