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ООО «Фирано Финанс» оштрафовано за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении ООО «Фирано Финанс» на сумму 370 тыс. рублей, передает пресс-служба управления.

Ранее поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения управление установило, что указанная реклама не содержала существенную информацию об условиях оказания финансовых услуг.

УФАС возбудило дела по признакам нарушения части 7 статьи 5, части 1 статьи 18, части 1 статьи 28, пункта 2 части 2 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решения и признало рекламу нарушающей требования Закона о рекламе.

Решения послужили основанием для привлечения ООО «Фирано Финанс» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.