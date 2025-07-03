АО «Торговый дом „Перекресток“ привлекли к административной ответственности

сегодня в 10:20

УФАС России признало АО «Торговый дом „Перекресток“ виновным в совершении административного правонарушения по части 6 статьи 19.8 КоАП, передает пресс-служба управления.

Поводом к возбуждению дела послужил факт непредставления информации, запрошенной Управлением.

Информация затребована в целях получения сведений о должностном лице, допустившем нарушение части 7 статьи 5 Закона о рекламе, установленное решением по делу, возбужденному на основании обращения физического лица относительно недостоверной рекламы в магазине торговой сети «Пятерочка».

В связи с непредставлением информации по мотивированному требованию антимонопольного органа Обществу назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.