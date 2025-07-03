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Директор ООО «ЦРМ.ЛИДС» оштрафован за нарушение закона о рекламе

Московское областное УФАС России вынесло постановление о назначении штрафа по делу об административном правонарушении в отношении директора ООО «ЦРМ.ЛИДС» на сумму 21 тыс. рублей, передает пресс-служба управления.

Ранее в УФАС поступило обращение физического лица о поступлении на его мобильный телефон СМС-сообщений с рекламой финансовых услуг по предоставлению займов без его предварительного согласия на получение рекламы.

В ходе рассмотрения обращения было установлено, что данная реклама не содержала наименование лица, которое оказывает финансовые услуги.

Управление возбудило дела по признакам нарушения части 1 статьи 18, части 1 статьи 28 Закона о рекламе и вынесло решения и признало рекламу нарушающей требования закона о рекламе.

Решения послужили основанием для привлечения директора ООО «ЦРМ.ЛИДС» к административной ответственности, предусмотренной частью 4.1 статьи 14.3 КоАП.