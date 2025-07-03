Мособлдума расширила поддержку участников СВО и их семей

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подвел итоги весенней сессии регионального парламента, а также рассказал, что было сделано в сфере поддержки участников СВО и их семей.

«Мы продолжаем активную законодательную работу, направленную на помощь нашим защитникам, участникам СВО и их семьям. Это наш долг перед теми, кто защищает наше будущее. И, как неоднократно подчеркивал Президент, мы обязаны делать все возможное, чтобы ни один Герой, ни одна семья не остались без внимания», — сказал Игорь Брынцалов.

Он отметил, что одна из задач — устранить бюрократические преграды для участников СВО. Был сокращен срок рассмотрения их обращений в госорганы с 30 до 15 дней, а также закреплено за ними право на внеочередной личный прием в учреждениях области.

По инициативе Президента на федеральном уровне был принят закон, предоставляющий приоритет в заключении социальных контрактов многодетным семьям, военнослужащим СВО и их родственникам, а региональное законодательство было приведено в соответствие с этими нормами.

Парламентарий отметил расширение транспортных льгот, которые теперь распространяются на всех участников спецоперации, включая добровольцев, сотрудников Росгвардии и полиции. Он подчеркнул справедливость этого решения, указав, что, согласно позиции Президента, все военнослужащие выполняют свой долг и должны иметь равные социальные гарантии.

Также откорректировали условия выплаты 500 тысяч рублей вместо земельного участка, отметив, что отныне место жительства в Подмосковье не является обязательным требованием для родственников погибшего военнослужащего. Право на эту выплату имеют участники СВО, удостоенные звания Героя России или награжденные орденами за заслуги в ходе спецоперации, а также ветераны боевых действий и члены семей погибших военнослужащих.

Отдельно спикер сообщил о закреплении права пасынков и падчериц участников СВО на бесплатную юридическую помощь.

«Разумеется, на этом работа не заканчивается. По мере изменения обстоятельств и выявления новых нюансов мы будем оперативно вносить необходимые правки в законы и разрабатывать дополнительные меры поддержки для наших защитников», — сказал Брынцалов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.

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