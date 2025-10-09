«Россия окрепла»: Лавров рассказал о связях России с Африкой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за время президентства Владимира Путина страна окрепла и сегодня активно развивает отношения с государствами Африки: в 2024 году возобновили работу два посольства, снова функционируют дипломатические миссии, сообщает RT .

«За несколько лет восемь посольств будут возвращены на Африканский континент», — сказал глава МИД.

По его словам, на очереди еще три посольства, скоро Владимир Путин отправится на саммит G20 с участием глав африканских стран.

Ранее эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов отметил, что несколько лет подряд наблюдается динамичное укрепление связей между Россией и африканскими странами. Безусловно, эти взаимоотношения базируются на принципах обоюдной выгоды. Для предприятий России это означает расширение географии деятельности и заключение перспективных сделок с высокой прибылью. Для африканских государств это способствует дальнейшему развитию промышленности и внедрению передовых разработок в различных отраслях.

